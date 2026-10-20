Settimo San Pietro, tutti i partecipanti al concorso sulla Malvasia eccellenteSul podio Vincenzo Porru, Antonello Cabiddu e Davide Pili
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Questi i nove produttori di malvasia di Settimo San Pietro che hanno partecipato al concorso "Malvasia eccellente" organizzato nel contesto del Festival della malvasia.
Col primo classificato Vincenzo Porru, il secondo classificato Antonello Cabiddu eil terzo classificato, Davide Pili, hanno partecipato al concorso con le proprie malvasie Salvatore Puddu, Angelo Vargiu, Danilo Cara, Mariano Cabboi, Franco Pisu, e Carlo Pili.
La giuria era composta da sommelier ed enologi ed esperti del settore Dario Deiana, Davide Piga, Francesco Pili, Danilo Mascia, Patrizia Dore, Vitalino Carta, Osvaldo Pisu, e Rossana Gessa.