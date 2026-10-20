C’è una strada in cima alle priorità dell’amministrazione comunale di Muravera targata Francesca Mattana. È la Feraxi-Capo Ferrato, una ormai celebre incompiuta. Ad assicurarlo è stata la maggioranza nel corso del Consiglio che ha visto la sindaca illustrare le linee programmatiche da qui al 2030. E il primo cantiere importante potrebbe essere proprio la strada che, passando appunto da Feraxi, collega Muravera a Costa Rei. Basti pensare che i lavori iniziarono alla fine degli anni’90: in trent’anni fa sono stati asfaltati appena 800 metri su un totale di quattro chilometri. “La Feraxi Capo Ferrato – ha detto il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Gianfranco Sestu – ha la massima priorità perché è un tratto viario fondamentale. Studieremo anche una linea di condotta idrica per la borgata Feraxi”.

Una buona notizia, insomma, per Muravera e per Feraxi, borgata che questa estate è stata tagliata fuori a causa dei lavori per la ristrutturazione del ponte sul Corr’e Pruna che sono stati ultimati in forte ritardo. Ponte che è stato riaperto solo nel periodo di Ferragosto.

Il completamento della Feraxi-Capo Ferrato avvicinerebbe anche il centro abitato di Muravera a Costa Rei grazie, appunto, ad un percorso alternativo più breve rispetto alla nuova 125 e particolarmente suggestivo dal punto di visto paesaggistico.

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