Sale a 52mila euro l’investimento per gli interventi di manutenzione e miglioramento del centro abitato di Selegas. La giunta comunale, guidata dal sindaco Alessio Piras, ha approvato il 16 ottobre l’integrazione al progetto esecutivo già varato a giugno (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), aggiungendo 18 mila 900 euro per lavori sulla rete fognaria pubblica in via Trento.

L’intervento consentirà di completare il collegamento ad anello tra i tratti di fognatura esistenti a monte e a valle della strada, migliorando la funzionalità della rete. Il progetto comprende inoltre la sistemazione di un tratto di marciapiede in via Conte Cao, per garantire maggiore sicurezza e accessibilità ai pedoni, e la realizzazione di vani indipendenti con accesso diretto dall’esterno presso il polo culturale comunale.

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