Nuova interruzione programmata dell'energia elettrica a Selegas. Martedì 23 giugno, dalle 8.30 alle 15, e-distribuzione eseguirà alcuni interventi di manutenzione sui propri impianti, con conseguente sospensione della fornitura in diverse zone del paese. I lavori interesseranno numerose strade del centro abitato, tra cui via Roma, via Umberto I, via Daga, via Calvario, via Marconi, via Aldo Moro, via De Gasperi, via Garibaldi, piazza Libertà, piazza del Gesù e piazza Municipio, oltre ad alcuni vicoli e località periferiche.

A informare la popolazione è stato il sindaco Alessio Piras, che ha diffuso l'avviso attraverso i propri canali social e le chat utilizzate per le comunicazioni con i residenti, invitando i cittadini a prendere visione delle aree interessate dall’interruzione. La sospensione dell'erogazione dell'energia si rende necessaria per consentire l'esecuzione degli interventi programmati da e-distribuzione. Durante le operazioni potrebbero verificarsi temporanei riallacci della corrente per consentire lo svolgimento di prove tecniche. Per questo motivo viene raccomandato di non utilizzare gli ascensori e di adottare le normali precauzioni durante tutta la fascia oraria interessata dai lavori.

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