A Selegas prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale a favore dell’istruzione e dei più piccoli. È infatti in arrivo un finanziamento da 70mila euro destinato al potenziamento della scuola dell’infanzia del paese, già al centro di un importante intervento lo scorso anno con l’inaugurazione di una struttura rinnovata, moderna e sicura. Le nuove risorse consentiranno di compiere un ulteriore passo avanti: una parte sarà impiegata per l’acquisto di arredi, mentre l’intervento più significativo riguarderà la realizzazione di una nuova area gioco esterna, pensata per offrire ai bambini spazi adeguati dove crescere, socializzare e apprendere anche all’aria aperta.

Il Comune della Trexenta conferma anche per quest’anno, al termine delle attività scolastiche, il servizio di Spazio Gioco estivo con mensa attiva, un supporto concreto per le famiglie e un’occasione di continuità educativa in un contesto familiare e stimolante. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la scuola un punto di riferimento per l’intero territorio. In quest’ottica, l’amministrazione ha già previsto misure a sostegno delle famiglie per l’anno scolastico 2026/2027, introducendo tariffe agevolate per il servizio mensa.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità», sottolinea il sindaco Alessio Piras. «Vogliamo garantire servizi di qualità che siano anche accessibili a tutti, perché crediamo che nessuna famiglia debba essere lasciata indietro quando si parla di educazione e crescita dei bambini».

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