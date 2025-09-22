L’anno scolastico a Selegas è iniziato con l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia.

L’amministrazione comunale ha completato i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico che un tempo ospitava le elementari (attualmente la scuola primaria si trova nello stesso stabile delle scuole medie) e che ora è stato riconvertito in scuola materna.

«Oggi è anche una data davvero speciale per la nostra comunità - ha detto il sindaco Alessio Piras, in occasione del simbolico taglio del nastro -, con grande orgoglio abbiamo inaugurato la nostra nuova scuola dell'infanzia pubblica. Questo progetto, che va controcorrente rispetto alle tendenze attuali, è un chiaro segnale di speranza per il futuro della nostra comunità».

Progetto realizzato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ottenuti dal Comune di Selegas per rimettere in sesto l’edilizia scolastica. «Abbiamo deciso di investire importanti risorse pubbliche nella riqualificazione di un edificio da tempo inutilizzato nel quale poter realizzare una nuova struttura moderna e funzionale a vantaggio delle famiglie e perciò dell’intera comunità - ha concluso il primo cittadino -, auguro un buon anno scolastico a tutti i nostri studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale Ata».

© Riproduzione riservata