Sinnai, "calici d'autunnno" rinviato a domenica per rischio pioggia
Slitta a domenica 9 novembre, a Sinnai, la seconda edizione di "Calici d'autunno", un appuntamento enogastronomico voluto dall'assessorato comunale alle Attvità produttive e alle Tradizioni popolari e dall'associazone Vab.
Le condizioni meteo e le previsioni previste per domani, sabato, hanno convinto l'organizzazione a rinviare l'evento a domenica. Il programma resta invariato.
Saranno presenti 13 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Sardegna: di Serdiana, Mogoro, Monti, Dolianova, Dorgali, Settimo San Pietro, Usini, Usellus, Monserrato, Quartu-Maracalagonis e Santadi. Ad arricchire l’offerta gastronomica, le eccellenze produttive del territorio con l'adesione dei panifici di Sinnai, del caseificio, del mielificio dell'oleificio di Sinnai, del salumificio di Settimo San Pietro. L'appuntamento di domenica è dalle 17 in Piazza Sant'Isidoro.
Rinviato a data da destinarsi l'appuntamento "A spasso per Sinnai", un trekking urbano alla scoperta del centro storico, tra arte, storia e tradizione.