Festa grande a Soleminis per i cento anni di Laurina Salis. L'appuntamento è stato nel salone parrocchiale con l'arzilla nonnina che ha rivangato fra le pieghe del passato, guardando anche al presente. Tutto con estrema lucidità. A festeggiarla i parenti più stretti con gli auguri di tantissimi paesani. L'anno incontrata anche il sindaco Claudio Suergiu e diversi altri amministratori comunali. Presente anche il nuovo parroco di Soleminis don Danilo Piras. Per la nonnina i loro auguri e di tutti i presenti con l'applauso al momento del taglio delle torte confezionate dalle mani abilissime di una pasticciera del posto. Un passato, quello della nonnina, fatto anche di lavoro in campagna: una donna arzilla, con una memoria di ferro e ancora con un buon appetito. A tutti ha dato appuntamento al prossimo anno. Una splendida serata.



© Riproduzione riservata