È stata celebrata oggi a Settimo San Pietro la Festa dell'Unità nazionale e la commemorazione dei Caduti in guerra. Si è iniziato con la celebrazione della messa in parrocchia.

È seguito il corteo col sindaco Gigi Puddu, altri amministratori, associazioni varie, rappresentanze delle Forze armate, alunni e studenti dell'Istituto comprensivo scolastico di Settimo San Pietro con i loro insegnanti. Al monumento della pace di Piazza Gramsci il sindaco ha deposto la corona d'alloro mentre i ragazzi delle scuole cittadine hanno presentato brani e messaggi di pace.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune con la collaborazione delle scuole cittadine, della scuola civica Giuseppe Verdi di Sinnai, del gruppo folk Nuraghe e della associazioni di volontariato e di rappresentanze delle Forse armate.

© Riproduzione riservata