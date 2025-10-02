Selegas in festa in onore di Santa Vitalia (Santa Vida). Sabato 4 ottobre alle 17.30 lo spettacolo di magia comica, giocoleria con fuochi, luci e tante sorprese a cura di “Animu”, alle 21.30 balli sardi con “Sonadas” e allo scoccare di mezzanotte Dj set Tizi e Vale. Domenica 5 ottobre il programma mette insieme appuntamenti civili e religiosi: alle 17.30 processione per le vie del paese accompagnata dai gruppi folk Santa Maria di Guasila, Efisio Vincenzo Melis di Ortacesus e Pro loco di Selegas, dal suonatore di launeddas Tonio Loi e dall’organetto fisarmonica dei fratelli Sollai; alle 18 santa messa celebrata da monsignor Ferdinando Caschili e animata dal coro dei bambini InCanto; alle 21.30 Dj set con Sandro Murru.

Lunedì 6 ottobre alle 11 la messa in onore di Santa Vitalia celebrata da don Giulio Madeddu e animata dal coro parrocchiale, alle 21 intrattenimento per bambini a cura dell’associazione Insieme per Elena, alle 21.30 lo spettacolo Lapola & Tamurita (previsto intermezzo con i fuochi d’artificio); martedì 7 ottobre ultimo giorno di festa con la messa alle 17 e a seguire la processione di rientro in Parrocchia. Organizza il Comitato 1985 composto dai quarantenni del paese in collaborazione con la Pro loco e il Comune.

