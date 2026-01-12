Selargius, svaligiata la vineria di via IstriaLadri in fuga con il bottino, indagano i carabinieri
Furto nella notte nelle enoteca di via Istria a Selargius. I malviventi hanno forzato l'ingresso, facendo irruzione all'interno dove hanno forzato il registratore di cassa, allontanandosi poi con i contanti recuperati.
Ancora sconosciuto l'ammontare del bottino.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Selargius che, dopo il sopralluogo, hanno avviato le indagini a caccia dei ladri.
Sotto esame le immagini di alcune telecamere.
I militari stanno anche cercando di risalire a qualche testimonianza.