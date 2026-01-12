Furto nella notte nelle enoteca di via Istria a Selargius. I malviventi hanno forzato l'ingresso, facendo irruzione all'interno dove hanno forzato il registratore di cassa, allontanandosi poi con i contanti recuperati.

Ancora sconosciuto l'ammontare del bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Selargius che, dopo il sopralluogo, hanno avviato le indagini a caccia dei ladri.

Sotto esame le immagini di alcune telecamere.

I militari stanno anche cercando di risalire a qualche testimonianza.

© Riproduzione riservata