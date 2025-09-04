Spacciava droga in casa: per questo motivo un pensionato di Selargius, di 66 anni, è stato arrestato ieri mattina dalla Squadra Mobile. L'intervento è avvenuto dopo che, da alcuni giorni, gli agenti avevano il sospetto che avesse nella sua abitazione delle sostanze stupefacenti pronte per essere vendute.

I Falchi della Squadra Mobile, al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare e trovato 35 grammi di cocaina e bustine per l'imballaggio. Materiale che è ora sotto sequestro.

Stamattina – fa sapere la polizia di Cagliari – la convalida dell'arresto per il pensionato, con la disposizione dell'obbligo di dimora negli orari notturni.

