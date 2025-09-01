Ennesimo incidente sulla strada statale 131 dir, appena dopo l'uscita da Cagliari in territorio di Selargius. Stamattina, poco prima delle 8.30, per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate all’altezza dell’autovelox.

Una delle ambulanze intervenute per l'incidente sulla statale 131 dir

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per i primi soccorsi: due i feriti. Pesanti le ripercussioni sul traffico: lo schianto è avvenuto sulla carreggiata direzione Sestu, la strada è rimasta aperta ma il traffico è paralizzato fino a via Peretti.

La circolazione è tornata regolare a metà mattina, dopo i rilievi e la rimozione delle auto coinvolte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata