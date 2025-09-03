È stato domato e poi è ripartito l'incendio che questo pomeriggio ha aggredito alcune masserizie su un'area lungo la statale 387, in territorio di Selargius.

Il fuoco si è sviluppato fra carcasse di elettrodomestici, materiale plastico e altri rifiuti, col fumo che visibile da lontano.

A lanciare l'allarme sono stati diversi automobilisti in transito sulla statale con il successivo arrivo dei Vigili del fuoco che hanno operato con tre automezzi, riversando sulle fiamme una grande quantità d'acqua. Nessuno è rimasto ferito.

Dopo l'operazione di spegnimento, però, le fiamme hanno ripreso vigore nello stesso punto e sono nuovamente intervenuti i Vigili del fuoco.

È, questo, l'ennesimo incendio di questa estate su aree vicine alla strada statale dove proliferano i cumuli di rifiuti.

