Al via da questa mattina a Selargius la seconda giornata degli appuntamenti con "Monumenti aperti". Per oggi, domenica, le visite saranno ancora possibili per tutta la giornata. Il Comune di Selargius si dice lieto di presentare una nuova edizione di Monumenti Aperti, appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario della città. Ha deciso di farlo riaprendo i propri monumenti, i luoghi della memoria, gli spazi culturali e i siti di interesse storico alla partecipazione di cittadini e visitatori, attraverso un ricco programma di iniziative diffuse nel territorio.

L’edizione 2026 si avvale come sempre della collaborazione delle associazioni culturali, delle realtà del volontariato, delle scuole, degli studenti, dei gruppi musicali e delle numerose realtà cittadine che contribuiranno ad accompagnare il pubblico alla scoperta della storia, delle tradizioni e dell’identità selargina.

Anche oggi sono visitabili il complesso monumentale di San Giuliano, Santa Rosa, l' Ex Distilleria di Si ’e Boi – Parco Si ’e Boi, l'Osservatorio astronomico, Sa Cruxi ’e Marmuri, il Santuario di San Lussorio, la Ex Caserma dei Cavalleggeri, Chiesa Beata Vergine Assunta, Casa Cara, la Casa del Canonico Putzu e il sito archeologico di Su Coddu.

Sono inoltre previsti eventi, attività culturali, momenti musicali, laboratori, mostre e iniziative diffuse che animeranno i diversi siti cittadini, rendendo ancora più coinvolgente e partecipata l’esperienza di visita e la conoscenza del patrimonio storico e culturale di Selargius. Ieri, la manifestazione è stata aperta ufficialmente dalla Banda Musicale “Città di Selargius”. A chiudere Monumenti Aperti 2026 sarà invece il prestigioso concerto del Coro Collegium Karalitanum, diretto dal Maestro Giorgio Sanna, oggi 24 maggio, alle ore 20, presso la Chiesa della Beata Vergine Assunta. In programma anche altri momenti musicali.

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