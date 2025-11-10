Selargius, mercoledì interventi di derattizzazione in via RosselliLe prescrizioni da rispettare
Mercoledì 12 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti - effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche della Via Rosselli (pressi civici 5 - 7 - 9);
Nella circostanza, è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola; abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.