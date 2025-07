Domani 9 luglio a Selargius, a causa di lavori programmati, l'energia elettrica mancherà dalle 10 alle 17 in diverse strade secondo i relativi numeri civici.

Questo l’elenco completo: via Praga da 1 a 3, da 7 a 11, da 17 a 19, 4, 8, da 12 a 14, da 20 a 24, cant, ip, sn; via Lisbona da 5 a 7, da 13 a 15, 21, 2, da 8 a 14, 18; viale Trieste da 101 a 105, 40, 46, 36/A, 36/B, ctm, sn; via Atene 3, da 7 a 9, 13, 7/A, da 2 a 6, 10, 14; via Belgrado da 5 a 7, da 11 a 15, 17, 19; viale Vienna 11, 17, 21, via Dessì da 1 a 15; via Pira 3; viale Parigi sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto il Comune di Selargius invita i cittadini interessati a non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.

