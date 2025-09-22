Selargius, lavori in corso: niente elettricità in alcune stradeGli interventi in programma mercoledì 24 settembre, dalle 10 alle 17
A Selargius mercoledì 24 settembre dalle ore 10 alle 17, causa lavori, l’energia elettrica verrà interrotta in diverse strade cittadine secondo i relativi numeri civici: Via Atene 3, da 7 a 9, 13, 7/A, da 2 a 6, 10, 14; Via Belgrado da 5 a 7, da 11 a 15, 17, 19; Via Praga da 17 a 19, da 20 a 24; Viale Vienna 11, 17, 21, 7, 19, sn; Viale Parigi sn, 7, 11, 15, 19, 23, 4; Via della Resistenza.
Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Sconsigliate le imprudenze e l'uso degli ascensori.