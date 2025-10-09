Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno tratto in arresto un 55enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il frutto di un’attività di indagine condotta nel tempo dai militari dell’Arma, che, grazie alla profonda conoscenza del tessuto sociale e delle dinamiche del territorio, hanno saputo raccogliere e valorizzare una serie di informazioni, segnalazioni e riscontri provenienti “dalla strada”. L’attenzione dei Carabinieri si era progressivamente concentrata sull’uomo, la cui abitazione era stata individuata, tramite molteplici servizi di osservazione, quale luogo privilegiato per l’esercizio delle attività illecite. Infatti, gli elementi raccolti nel corso dei servizi di osservazione e i movimenti sospetti notati nei pressi della sua abitazione hanno indotto i militari a ritenere che vi si svolgesse un’attività di compravendita di stupefacenti. È stato così predisposto un mirato intervento operativo, nel corso del quale i Carabinieri hanno proceduto al controllo del sospettato. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire 94 grammi di marijuana, 122 grammi di hashish, 50 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima che si sta svolgendo in queste ore davanti all’Autorità Giudiziaria.

