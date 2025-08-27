Selargius, il 3 settembre interruzioni sulla linea elettricaPossibili disagi per gli interventi in alcune strade
Il 3 settembre dalle ore 10 alle ore 17 causa lavori programmati, l’energia elettrica verrà interrotta in diverse strade di Selargius secondo i relativi numeri civici: Via Lisbona da 5 a 7, da 13 a 15, 21, 2, da 8 a 14, 18; Viale Trieste da 103 a 105, 40, 46, 36/A, 36/B; Via Praga dai numeri civici 1 a 3, da 7 a 9, 4, 8, da 12 a 14;
Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.