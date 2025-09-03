L'intervento sarebbe dovuto essere ordinario, per notificargli un atto relativo a un diverso procedimento penale. Ma, all'arrivo dei carabinieri in casa, un ventenne di Selargius ha mostrato nervosismo e – soprattutto – all'interno dell'appartamento si diffondeva l'odore dell'hashish. Da qui è scattato l'arresto per il giovane, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri – segnala una nota stampa – hanno permesso, con una perquisizione personale e domiciliare, di scoprire la droga. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti complessivamente oltre mezzo chilo di cocaina, circa 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 520 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro e verrà depositato all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.

Dopo le formalità di rito, il giovane è rientrato a casa e si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza con rito direttissimo fissata per la mattinata di oggi.

