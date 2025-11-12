Selargius, derattizzazione nelle vie Delle Margherite, Nenni e Sant'AgostinoIl 21 novembre dalle ore 8.30 alle ore 10
Il 21 novembre dalle ore 8.30 alle ore 10 i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio /Antinsetti- effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche delle vie Delle Margherite (pressi civici 70 e 74); Sant’Agostino (pressi civici 28 e 30) e Via Nenni (pressi civico 69).
Nell’occasione è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.