Al Comune di Selargius, sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il sostegno alla locazione - annualità 2025.

Le istanze, complete di tutta la documentazione obbligatoria indicata nel bando pubblico, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 20 ottobre, esclusivamente on line, accedendo al sito del Comune di Selargius, sezione servizi on line, istanze on line.

Non saranno accettate le domande presentate con altre modalità di trasmissione.

La liquidazione del contributo a favore degli ammessi è subordinata all’assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione ed all’acquisizione della documentazione comprovante il pagamento dei canoni di locazione (es. ricevute, bonifici, autocertificazione del locatore, ecc.), che dovranno essere trasmesse successivamente a questo Comune nei modi e nei termini che saranno resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Selargius.

