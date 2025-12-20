Proseguono a Mandas i lavori per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno destinata ad alimentare i treni a idrogeno della linea Monserrato–Mandas–Isili, che verranno consegnati entro la fine del 2026. Si tratta di uno dei progetti strategici con cui Arst e la Regione Sardegna intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna.

«Abbiamo effettuato il sopralluogo sul cantiere - dice il sindaco Umberto Oppus -, ho potuto notare il rapido avanzamento dei lavori di una storica opera per il territorio e per tutta la Sardegna».

Il progetto rientra nel più ampio piano aziendale di transizione ecologica e di rinnovamento del parco mezzi: la centrale di Mandas costituisce una delle prime infrastrutture energetiche dedicate alla mobilità a idrogeno in Sardegna e rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo dei servizi ferroviari a zero emissioni previsti da Arst.

A regime, l’impianto produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi, utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili e consentirà di raggiungere un’elevata autonomia nella produzione e gestione delle proprie risorse energetiche.

Un passo decisivo verso un modello di mobilità pubblica autosufficiente, innovativa e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e della Regione.

© Riproduzione riservata