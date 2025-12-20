Assemini aspetta il Natale anche attraverso la solidarietà verso le popolazioni che vivono tempi difficilissimi della loro storia, come quella palestinese. Una parte della cittadinanza infatti autodefinitasi un gruppo di liberi cittadini denominato “Gruppo spontaneo #Assemini pro Palestina” e che raccoglie un nutrito numero di professioniste e professionisti, ha organizzato la manifestazione di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese “Suoni di pace per la Palestina”.

Si terrà stasera nel teatro comunale della cittadina, in via Cagliari 3, a partire dalle 18.30.

Sarà una serata di musica in cui si alterneranno sul palco diversi gruppi di giovani e giovanissimi a cui sono invitati anche le istituzioni che a luglio peraltro avevano deliberato in Consiglio comunale in tal senso: «Il sindaco e la Giunta si impegnano a sostenere e promuovere iniziative culturali, educative e civiche a favore della pace in Medio Oriente anche in collaborazione con le realtà associative attive sul territorio comunale, sardo e nazionale».

Tra un brano musicale e l'altro interverranno poi il medico pediatra, cittadino palestinese, ma asseminese d'adozione, Osama Al Jamal che farà un intervento sulla strage che ha subito e subisce, l'infanzia palestinese nei territori di guerra, e il nuovo parroco della chiesa della BV del Carmine Don Emanuele Mameli.

Tra le giovani musiciste che lanceranno un messaggio di solidarietà ci sarà infine anche Julia Pisano, tra le protagoniste del Film “La vita va così”. L'ingresso sarà libero. Ad Assemini si parla oltre che di Natale, anche di pace e solidarietà.

