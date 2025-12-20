Quartu-Villasimius, via alla manutenzione dell'acquedotto sud-orientaleL'intervento è programmato per lunedì 22 dicembre
Per lunedì 22 dicembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto Sudorientale al servizio della fascia costiera da Quartu Sant’Elena a Villasimius. I lavori riguarderanno un tratto di condotta del diametro di un metro nei pressi di via Lungolago Simbirizzi in territorio quartese.
Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere la fornitura idrica alle seguenti località: Sant’Isidoro (frazione di Quartucciu), Is Meris, Capitana, Baia Azzurra, Bruncu Gattus, Is Stellas in territorio di Quartu Sant’Elena, Genn’e Mari in territorio di Maracalagonis, Capo Boi, Piscadedus, Crucuris in territorio di Villasimius.
I lavori avranno inizio intorno alle ore 9 e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente alle 18.