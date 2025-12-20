Meticci di razza non fa differenza, purché all’appuntamento i cani si presentino in veste natalizia: tutto pronto per “Bau Natale”, evento organizzato dall’assessorato al Benessere animale e la 4^e la 6^commissione consiliare per oggi alle 18,30 in piazza Liori.

In piazza sarà inoltre presente un punto di raccolta di cibo, coperte, giochi e antiparassitari che verranno devoluti alle associazioni che si occupano degli animali abbandonati.

«Questo appuntamento, organizzato in collaborazione con la presidente della 6^commissione, Silvia Cabras, è stato pensato soprattutto per sostenere chi si occupa degli animali abbandonati – spiega l’assessore al Benessere animale, Gaetano Crocco -, ma sarà anche un momento di festa, con cani e padroni che si incontreranno in piazza Liori in abiti natalizi».

L’appuntamento di oggi fa parte del cartellone di appuntamenti organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni di Capoterra.

