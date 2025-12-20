Musica e spettacolo per una domenica all’insegna della beneficenza: tutto pronto a Sarroch per “Ballando per Alice”, appuntamento che domani animerà il Teatro parrocchiale con uno spettacolo alle 15,30, e la replica delle 18,30.

Il pomeriggio di festa, organizzato da Comune, Centro commerciale naturale, Diapason con la partecipazione di don Stefano Macis, prevede l’esibizione di “Flow & Pound Rock” a cura dell’associazione Winner Body, e la commedia in tre atti “Sa valigia de Mundiccu”, scritta dall’indimenticato Paolo Meloni, diretta da Ilvo Sechi, e portata in scena dall’associazione “Genniauri Zino Sechi”.

Sarà una domenica all’insegna del divertimento e della solidarietà, che permetterà agli spettatori di offrire il proprio contributo per una buona causa.

L’appuntamento di domani sarà l’occasione per vedere dal vivo l’opera scritta da Paolo Meloni, Pajo per tutti quelli gli hanno voluto bene. «Per noi sarà davvero emozionante portarla in scena – raccontano gli attori della Genniauri Zino Sechi – il nostro caro Pajo era molto felice quando ci comunicò di aver scelto i personaggi di questa commedia. Finalmente è arrivato il momento di presentarla, siamo certo che anche lui da lassù sarà in mezzo a noi».

