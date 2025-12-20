Oggi, sabato 20 dicembre, Mandas aprirà le sue vie, le sue corti e i suoi laboratori per un fine settimana denso di appuntamenti, tra rievocazioni, degustazioni, musica e cultura popolare.

La giornata di Saboris Antigus si aprirà alle 10 con i laboratori di cruxonis (ravioli) a cura della Pro Loco di Mandas e del Monte Granatico, con degustazione presso la sede di via Roma. Alle 10 è prevista anche l’inaugurazione del Trenino de is Saboris Antigus, realizzato dalla Kreos e ospitato nel compendio di Sant’Antonio. Segue, alle 11, la cerimonia di inaugurazione del Museo regionale delle auto storiche e d’epoca “Attilio Mocci Demartis”, con un corteo di auto storiche per le vie del paese. Dalle 13, spazio ai pranzi tipici (su prenotazione) con menu tradizionali e degustazioni di ravioli nei ristoranti e agriturismi del paese.

Nel pomeriggio, alle 16.30, torna la rassegna “Calici Ducali”, dedicata ai migliori vini rossi, rosati e bianchi dell’antico Ducato di Mandas, a cura dei tecnici Damiano Aresu e Stefano Cucci. Alle 17 la presentazione del volume “Saboris antigus ’80. Rivivi i ritmi del passato”. La serata proseguirà alle 18 con la Santa Messa in Parrocchia e la Novena di Natale, seguita alle 18.30 da Pani, casu e binu a rasu, con degustazioni e musica a cura delle Tenute Deidda. Chiusura alle 20 con la cena tipica e animazione folk per le vie del centro.

