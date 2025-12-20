Che cos’era davvero Sarcapos, uno dei più antichi insediamenti del Sarrabus? Lunedì 22 dicembre all’Exmu di Villaputzu (il vecchio municipio di Piazza Marconi) saranno direttamente gli archeologi che da più di cinque anni stanno conducendo una campagna di scavi (o comunque stanno monitorando il territorio) a spiegarlo e ad illustrare le prospettive delle indagini in corso.

L’appuntamento dal titolo “Sarcapos e Is Pirois nelle recenti indagini archeologiche” è per le 18. Nel corso della serata sarà inoltre possibile osservare i reperti provenienti dall’ultima campagna di scavo nel sito di Is Pirois.

«Per il pubblico – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - un’occasione unica di approfondimento e conoscenza del patrimonio archeologico di Villaputzu».

Interverranno Elena Anna Boldetti, Enrico Trudu, Gianfranca Salis, Alberto Mossa, Raimondo Secci, Melania Marano, Daniele Frisoni, Debora D’Amore e Alessandro Conforti.

