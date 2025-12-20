A Monserrato questa sera dalle 18.30, al teatro Sirio, arriva la danza orientale come protagonista di un evento che unisce spettacolo, cultura e visione artistica.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra tradizione e contemporaneità saranno le “Sahara Oriental Dancers”, gruppo nato nel 2023 con l’obiettivo di promuovere le danze mediorientali e il folklore arabo attraverso corsi, spettacoli e manifestazioni culturali.

Formato da tre danzatrici professioniste e insegnanti qualificate – Sara Murroni (in arte Sara Nakshidil), Jasmine Aresu (Jasmine Alsahara) ed Elisa Serra (Elisa Nawal) – il gruppo vanta un’esperienza maturata in quasi vent’anni di attività nel mondo della danza orientale, con esibizioni portate in scena in numerose località della Sardegna, ma anche fuori regione.

«Il nostro obiettivo – spiegano le componenti del gruppo – è far conoscere sempre di più la danza orientale e portarla a un livello sempre più alto nella nostra terra, puntando sull’unione e sulla collaborazione di tutto il territorio. Insieme possiamo organizzare eventi sempre più grandi, e occasioni di studio ancora più prestigiose, che arricchirebbero senz’altro il sapere delle professioniste, ma anche delle danzatrici amatoriali».

La formazione e la ricerca sono al centro del loro percorso: lo studio della disciplina le ha condotte fino in Egitto, dove hanno potuto approfondire sul campo la cultura dei popoli da cui nascono le danze che praticano.

Tra le esperienze significative, anche il festival Mashrabiya di Caserta, uno degli appuntamenti più importanti in Italia, dove hanno rappresentato la Sardegna con una coreografia ispirata alle Janas, fate del folklore isolano, conquistando il secondo posto nella categoria gruppi professionisti. Da questa visione condivisa è nato lo spettacolo di stasera come vetrina aperta a tutte le danzatrici del territorio, con oltre 45 ballerine provenienti dall’isola. «Nel corso della serata, verrà fatta anche un’estrazione con premio: un’occasione di studio da noi organizzata con un’artista internazionale del settore che verrà per la prima volta in Sardegna nelle date del 23 e 24 maggio», conclude il trio.

