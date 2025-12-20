Torna il progetto “Vita & Sport”, iniziativa ideata dal Comune per incentivare giovani e residenti della terza età a praticare una disciplina sportiva. Per raggiungere questo obiettivo, gli uffici comunali hanno lanciato un bando per l’assegnazione dei contributi destinati alle famiglie del paese: il modulo per presentare la domanda è disponibile negli uffici comunali, ma è anche possibile scaricarlo dal sito internet istituzionale del Comune.

Per ottenere il rimborso è necessario presentare le ricevute di pagamento in originale, le domande dovranno essere recapitate all'Ufficio protocollo a mano o tramite il servizio postale.

La sindaca, Marina Madeddu, sottolinea l’importanza del progetto che incentiva a praticare uno sport: “L’obiettivo è quello di permettere a tutti i cittadini, siano essi giovani o anziani, a seguire una vita sana, da anni sosteniamo questa iniziativa che garantisce ai residenti il diritto allo sport”.

