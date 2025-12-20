Un vero e proprio deposito di fuochi d’artificio artigianali, altamente pericolosi, è stato scoperto dai carabinieri di Sestu, che nella notte hanno arrestato un commerciante di 37 anni, residente nell’hinterland cagliaritano e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo deve rispondere delle accuse di detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti.

Dopo aver individuato un locale riconducibile all’indagato e averne seguito i movimenti, i carabinieri sono intervenuti, procedendo a una perquisizione personale e domiciliare.

All’interno del deposito è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale: bombe carta di vario tipo e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi e batterie pirotecniche ad alto numero di colpi.

Il materiale sequestrato, dal peso complessivo di circa 50 chilogrammi, è stato ritenuto di elevata pericolosità, soprattutto perché privo di qualsiasi certificazione di sicurezza. Durante l’operazione sono stati trovati anche 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I fuochi d’artificio sono stati presi in carico e collocati in un locale idoneo, in attesa delle operazioni di distruzione che verranno eseguite da personale specializzato.

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato disposto il suo trasferimento nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dai carabinieri che procedono.

