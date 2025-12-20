Stasera alle 18.00 il museo di arte contemporanea, gestito da Casa Falconieri, apre le porte alle opere inedite di uno dei più grandi incisori italiani del Novecento nella mostra “Mario Delitala. Un artista una vita”.

“Abbiamo concepito l’esposizione con una serie di opere ritrovate negli studi dell’artista di Orani, scomparso nel 1990, che tracciano nuovi punti di vista su un protagonista della fortunata stagione artistica isolana della prima metà del ‘900 - spiega la presidente di Casa Falconieri Gabriella Locci - Delitala portò infatti la Sardegna nel cuore del dibattito artistico italiano e internazionale, ponendola al centro di un’attenzione puntuale e rigorosa”. Nell'esposizione sono presenti incisioni, disegni, matrici originali, i cartoni preparatori per il ciclo musivo di Trapani, i grandi bozzetti a tempera per la realizzazione dei mosaici del Sacrario di Agrigento grazie al generoso prestito dell’Associazione culturale Mario Delitala" precisa il direttore scientifico del museo Dart Dario Piludu.

All’inaugurazione, insieme agli organizzatori della mostra, interverranno il sindaco di Dolianova Ivan Piras, l’assessore alla Cultura Chicco Fenu e un rappresentante dell’assessorato regionale della Cultura. Per l'associazione "Mario Delitala" sarà presente il presidente Francesco Delitala accompagnato da Carla Ferreri.

