Ricorso doveva essere e ricorso è stato fatto. Contro il Tyrrhenian link (e quindi, contro Terna e il ministero dell'Ambiente), il Comune di Selargius ha presentato istanza cautelare nel ricorso generale al Capo dello Stato, presentato nel febbraio scorso tramite l'avvocato Giovanni Dore.

La notizia arriva dopo l'attentato incendiario a Sa Barracca de Su Padru, ed è rimbalzata giovedì in Consiglio comunale. Una richiesta di sospensiva dell'autorizzazione per la realizzazione del progetto che verte su una serie di questioni preoccupanti: fra le altre i danni ad allevamento e agricoltura e i rischi per la salute pubblica.

Tutto scritto nero su bianco nel ricorso con cui il Comune di Selargius chiede «la sospensione immediata dell'efficacia degli atti autorizzativi», e «si riserva di adottare tutte le azioni legali e amministrative per tutelare i diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio».

