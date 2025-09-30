Selargius, al via l’interscambio dei libri tra le biblioteche de sistema "Ladiris"Gli utenti possono chiedere in prestito fino a tre libri per volta
Da domani 1 ottobre sarà attivo il nuovo servizio di Circolazione libraria tra le biblioteche del sistema bibliotecario "Làdiris".
La “circolazione libraria” che consentirà l’interscambio dei libri tra le biblioteche verrà garantita tramite corriere una volta alla settimana e consentirà al lettore di prenotare e farsi recapitare, presso la biblioteca di riferimento, l'opera richiesta.
Gli utenti del Sistema Làdiris possono chiedere in prestito fino a tre libri per volta dalle biblioteche del Sistema.
Come prenotare i libri: recandosi in biblioteca; contattando telefonicamente la biblioteca di riferimento; inviando una mail alla propria biblioteca di riferimento.
Quali biblioteche aderiscono: Biblioteca Comunale Centrale via sant'Olimpia 31 Selargius; Biblioteca Ragazzi via Gallus 2 (Piazza Si 'e Boi) Selargius; Biblioteca sede decentrata su Planu via Metastasio/Cavalcanti Selargius, Biblioteca Liceo Scientifico Pitagora via I° Maggio Selargius; Biblioteca Istituto Comprensivo n. 2 via delle Begonie n. 1 Selargius; Biblioteca Comunale "Francesca Sanna Sulis" via S. Pertini (Parco Sergio Atzeni) Quartucciu.