Da lunedì entra in vigore il servizio di trasporto scolastico degli alunni di Solanas e delle borgate di Tasonis e della vecchia Orientale che devono raggiungere le scuole di Sinnai e Villasimius con lo scuolabus.

Assicurate due differenti linee. La numero uno prevede la linea San Paolo/Tasonis – Sinnai (andata e ritorno). La seconda, la linea Solanas-Villasimius, sempre con andata e ritorno. I nuovi orari sono validi sino alla fine dell’anno scolastico.

Tra le raccomandazioni, quella di arrivare qualche minuto prima dell’orario di partenza dello scuolabus, per non perdere la corsa che significherebbe anche perdere le lezioni. Le corse di ritorno a casa ovviamente partiranno da Villasimius e da Sinnai alla fine delle lezioni.

Per Sinnai si parte alle 7 del mattino dalla fermata del Villaggio delle Mimose. Dieci minuti dopo, tappa a San Paolo, al Km 25,600 della ex 125, Tasonis (con due fermate) e arrivo a Sinnai. Con fermata nella scuola di Via Caravaggio alle 7,45. Alle 7.53, l’arrivo in Via Trento, alle ore 8.07 alla Scuola primaria di Via Sant’Isidoro e alle 8.12 alla Scuola di Via della Libertà. Il ritorno a fine lezione. La corsa per Villasimius partirà da Solanas alle 7,30 con arrivo a Villasimius verso le 8.

