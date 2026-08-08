Stop temporaneo alla raccolta degli imballaggi in plastica. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marina Madeddu informa la cittadinanza che lunedì il servizio non sarà effettuato a causa dell’impossibilità di conferire il materiale presso l’impianto di destinazione. Gli utenti sono quindi invitati a non esporre i contenitori e i sacchi della plastica nella giornata di lunedì. Il servizio riprenderà non appena saranno ripristinate le condizioni necessarie per il regolare conferimento dei materiali. Il Comune ha fatto sapere che seguiranno ulteriori comunicazioni sulla ripresa della raccolta.

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