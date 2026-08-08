Momenti di apprensione questa mattina a Dolianova. Poco dopo le 11.30 un'auto di grossa cilindrata è andata a finire contro la colonnina della benzina del distributore Tamoil in via Cagliari, all'ingresso del paese.

Il forte boato ha richiamato subito l'attenzione degli abitanti della zona che con un estintore hanno domato un principio di incendio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari che hanno messo in sicurezza l'area. Da chiarire la cause dell'incidente probabilmente causato da un guasto meccanico. Nessun danno di rilievo per gli occupanti soccorsi da un'ambulanza del 118 che se la sono cavata con qualche contusione.

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