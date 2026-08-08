Due tirocini curricolari di formazione e orientamento per studenti universitari. Lo prevede la convenzione firmata dal Comune di Dolianova con le Facoltà di Scienze Economiche e Studi Umanistici dell’Università di Cagliari nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro espressamente previsti dal regolamento dell’ateneo.

Il primo tirocinio di 225 ore è stato attivato nei giorni scorsi a favore di uno studente della Facoltà di Scienze Economiche che sarà impegnato nel Settore Urbanistico-Manutentivo in attività coerenti con il suo piano di studio. Nelle prossime settimane sarà attivato anche il secondo tirocinio per uno studente della facoltà di Studi Umanistici che svolgerà il suo percorso di formazione di 300 ore nell’ufficio “Relazioni con il pubblico”.

Le attività saranno seguite e verificate da due docenti designati dall’Università e da un responsabile indicato dal Comune di Dolianova. Al termine dei tirocini, sarà rilasciato un attestato che consentirà ai due studenti di acquisire crediti formativi universitari necessari per il conseguimento della laurea.

© Riproduzione riservata