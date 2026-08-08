I Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu unitamente a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari, nel corso della giornata di ieri, a conclusione di un’articolata attività ispettiva condotta presso varie attività commerciali site nel territorio finalizzata a verificare la corretta applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno segnalato all’autorità giudiziaria e amministrativa un imprenditore del posto per presunte irregolarità nella sua attività.

Il tutto, a conclusione di un' attività ispettiva condotta presso varie attività commerciali site nel territorio, finalizzata a verificare la corretta applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il controllo, eseguito all'interno di una struttura ricettiva sita nel litorale del Comune di Quartu, avrebbe permesso di accertare alcune presunte irregolarità nella gestione del sito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri specializzati, l'amministratore avrebbe installato impianti di controllo senza le prescritte autorizzazioni e riscontrate alcune carenze nella formazione del personale dipendente. Nel corso delle verifiche sono state disposte alcune prescrizioni da parte del personale specializzato ed elevate sanzioni pecuniarie per oltre 3.000 euro.

L’operazione rientra nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, impegnata in modo costante, attraverso i propri reparti specializzati, a monitorare la regolarità delle attività commerciali e a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

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