Lo sport come occasione di incontro, amicizia e memoria. Si è conclusa a Gesico la sesta edizione del Memorial "Tutto in una notte", dedicato ad Antonello Zedda, figura molto amata in paese, scomparso tragicamente sei anni fa. Appassionato di sport e grande tifoso del Cagliari, Antonello Zedda ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro, al volontariato e all'associazionismo. Storico dirigente e fondatore della Pro loco, oltre che dirigente dell'Airone Mandas, era considerato una delle persone simbolo della comunità, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri. L'iniziativa, organizzata dal Circolo Acli di Gesico con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, delle associazioni locali, degli amici e dei familiari di Antonello, è ormai diventata uno degli appuntamenti estivi più sentiti del paese, richiamando ogni anno numerosi partecipanti e spettatori provenienti dalla Trexenta e dalla Marmilla, territori nei quali Zedda era particolarmente conosciuto e stimato.

Il momento più emozionante della serata si è vissuto prima del fischio d'inizio del torneo di calcetto, quando è stata scoperta una targa commemorativa collocata nei campetti sportivi in suo onore. A svelarla è stata la vicesindaca di Gesico, Cinzia Porceddu, davanti a un folto pubblico che ha accolto il momento con un lungo applauso. Il Memorial continua a rappresentare un'occasione per ritrovarsi nel nome dei valori che hanno sempre contraddistinto Antonello Zedda: il fair play, la solidarietà, l'impegno per la comunità e la passione per lo sport. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dai Biancos di Mandas, che hanno preceduto il Deportivo la Carogna e i Galacticos, classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto. Ma, come hanno sottolineato organizzatori e partecipanti, il risultato sportivo è passato in secondo piano. A vincere, ancora una volta, è stato il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Gesico e che continua a vivere nell'affetto di chi lo ha conosciuto.

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