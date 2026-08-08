Potere dei social. Pubblica un video di protesta su Facebook e risolve un problema con l’Arst. La protagonista è Francesca Rubiu, titolare di un noto stabilimento balneare di Solanas. Qualche giorno fa aveva postato un video in cui denunciava le difficoltà di Samuele, un giovane lavoratore dello stabilimento.

Samuele aspettava l’autobus alla fermata 347 di Capitana a Quartu per andare al lavoro. Ma non riusciva a salire a bordo perché il bus, inspiegabilmente, ignorava la fermata e passava dritto. A nulla sono valse le proteste via pec e i reclami scritti. Il bus continuava a sfrecciare davanti al naso di Samuele, costretto a raggiungere Solanas con Uber o grazie alla disponibilità dei titolari che andavano a prenderlo in auto.

Ma oggi arriva la bella notizia. «Grazie a tutti per aver interagito con il nostro video, per aver commentato e soprattutto per averlo condiviso. Il problema oggi è stato risolto e speriamo davvero che questa volta sia stato risolto in maniera definitiva», scrive Francesca Rubiu su Facebook.

La donna ha ringraziato l’Arst, che oggi ha verificato il servizio direttamente sul posto mettendo a disposizione un altro bus per il trasporto verso la costa.

«Siamo felici perché oggi Samuele è arrivato al lavoro puntuale e con il sorriso», aggiunge l’imprenditrice, «questo per noi è importante: quando un problema viene ascoltato e si trova una soluzione concreta, significa che qualcosa può davvero cambiare. La forza dei social, quando viene usata per raccontare problemi reali e cercare soluzioni, può davvero fare la differenza».

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