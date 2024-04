Tre feriti in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Serramanna, in cui sono rimaste coinvolte due auto.

Lo scontro è avvenuto all’ingresso del paese, sul cavalcavia ferroviario circonvallazione ovest.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: due per dinamica, le loro condizioni non sarebbero molto gravi e si trovano all’ospedale di San Gavino Monreale. Ad avere la peggio un 26enne, per lui è intervenuto l’elisoccorso che lo ha portato al Brotzu, le sue condizioni sono gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

