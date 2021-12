Ennesimo incidente in via Dell'Autonomia Regionale a Quartu Sant'Elena. Per cause ancora da accertare una Fiat Punto e una Mini si sono scontrate all'incrocio con via San Martino. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale coordinati dal capitano Renato Melis, che hanno effettuato i rilievi, e due ambulanze, tra cui una medicalizzata. All'inizio infatti l'incidente sembrava molto grave. Due persone erano riverse a terra, ma per fortuna poi le cose si sono rivelate meno critiche del previsto.

I feriti, tra cui alcuni minori, sono stati portati al pronto soccorso ma nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Lo scontro si è verificato ancora una volta all'incrocio con via San Martino dove già in passato avevano perso la vita diverse persone. Un tratto estremamente pericoloso, anche perché chi esce dall'incrocio ha una visibilità molto ridotta per colpa degli eucalipti che crescono altissimi in un terreno privato togliendo la visuale a chi si deve immettere in via Dell'Autonomia. Per questo tratto c'è un progetto di messa in sicurezza ma per ora a gennaio partiranno soltanto i lavori che porterà avanti il Comune da via Leonardo da Vinci al mercato agricolo.

