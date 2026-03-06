Maltrattamenti in famiglia a Capoterra.

I Carabinieri della Stazione sono intervenuti d'urgenza dopo la concitata richiesta di aiuto giunta da una pensionata appena aggredita dal figlio convivente.

I militari si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente critica: il 48enne, disoccupato, al culmine di una lite stava tentando di appiccare un incendio, dando fuoco a un materasso all’interno della casa. Fortunatamente l'episodio si è concluso senza alcun ferito.

La vittima ha trovato la forza di formalizzare una querela, raccontando ai militari una dolorosa realtà domestica. Secondo quanto denunciato, dal mese di novembre dello scorso anno sarebbe stata sistematicamente sottoposta a reiterate vessazioni psicologiche, continue minacce e pressanti richieste di denaro da parte del figlio. I militari hanno rassicurato la vittima, fornendole tutte le informazioni e i contatti necessari per potersi rivolgere ai centri antiviolenza e attivando le tutele previste in questi delicati contesti.

L’uomo, invece, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro familiari. Concluse le formalità di rito in caserma, è stato portato nel carcere di Uta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata