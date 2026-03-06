Villaputzu, la protesta per il ponte di ferro: in auto e in pullman a CagliariIl programma è cambiato per via del maltempo
A seguito della comunicazione da parte della Protezione Civile Regionale degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico (allerta arancione) e rischio idraulico (allerta gialla) per la giornata di oggi, in via prudenziale, la prima parte della manifestazione per il ponte di ferro prevista dal programma originario con la protesta nel Sarrabus è stata annullata.
Il programma rimodulato è iniziato con un raduno in Municipio con successiva partenza per Cagliari in corteo di auto e autobus. Alle 12 ritrovo in Piazza Palazzo a Cagliari. Mezz'ora più tardi incontro con il Prefetto di una delegazione.
Fatto anche un appello a studenti e lavoratori presenti nel capoluogo: «Raggiungeteci in Piazza Palazzo, facciamo sentire la voce unitaria del Sarrabus».