Grave incidente sulla statale 196, nel tratto della circonvallazione di Villasor.

Lo scontro frontale si è verificato tra una Smart guidata da un ragazzo e un minivan condotto da una persona più anziana che probabilmente stava andando al lavoro.

Si indaga sulla ricostruzione, sull’asfalto non ci sono segni di frenata.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere della Smart per poi affidarlo a un equipaggio di soccorritori del 118. Le sue condizioni sono gravissime, è stato intubato e portato d’urgenza al Brotzu. In codice rosso anche il conducente del furgoncino, ma quando è stato soccorso era cosciente.

Sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri per effettuare i rilievi e per accertare l’esatta dinamica.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.



