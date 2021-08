Quattro persone, una intera famiglia con un bimbo di un anno, sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla nuova Orientale sarda tra Muravera e il bivio di San Priamo. Due le auto coinvolte: sembra che una delle due abbia invaso la corsia opposta mentre arrivava la seconda macchina.

Lo scontro è stato inevitabile con uno dei due mezzi che si è fermato cinquanta metri più avanti. I feriti erano a bordo di una Giulietta che viaggiava in direzione Cagliari: sono stati ricoverati in osservazione al Brotzu e al Santissima Trinità. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito che sotto le direttive del capitano Massimo Meloni hanno effettuato i rilievi di legge. Sulle responsabilità dell'incidente viene mantenuto ancora uno stretto riserbo. I militari hanno anche dovuto regolare il traffico, particolarmente intenso.

