Il corpo di Luigi Paolo Fabio Mameli ha lasciato oggi Cagliari per rientrare a Lugano. Un’agenzia funebre cagliaritana, dopo il via libera della magistratura, si è occupata di trasportare a Lugano la salma del 50enne, morto venerdì scorso nell’incidente avvenuto nella strada consortile che da Macchiareddu porta sulla strada statale 195, nella rotonda in territorio del comune di Cagliari.

Mameli, amministratore di società internazionali nel settore degli investimenti, era alla guida del suo Mitsubishi Pajero finito, per cause ancora da chiarire, fuori strada. Il 50enne probabilmente è stato schiacciato dalla vettura poi volata nello stagno. Inutili i soccorsi.

Sul posto, per rilievi e accertamenti, gli agenti della sezione infortunistica della Municipale che si sono occupati anche dell'identificazione e delle comunicazioni ai familiari più stretti di Mameli (le sorelle in Svizzera, la compagna e le figlie negli Stati Uniti). Il via libera per portare il corpo in Svizzera è arrivato oggi e sono iniziate le operazioni per il trasporto.

Nel 2011 era stato lui a riconoscere i corpi dei genitori, morti in un incidente sulla strada statale 195, a Pula: Roberto Mameli e Ornella Cipolat, a bordo della loro Polo erano finiti contro un pullman dell'Arst. Una famiglia legata a Domus De Maria: qui avevano due villette e il 50enne trascorreva diversi periodi dell'anno in una delle case.

